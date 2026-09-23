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Лавров: Россия готова к переговорам по Украине, но без паузы в СВО

Политика

Фото - © РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Совете Безопасности ООН, что Россия готова к переговорам для достижения устойчивого и справедливого мира на Украине, пишет ТАСС.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не будет делать паузы в специальной военной операции (СВО) для переговоров в любом формате.

По его словам, прекращение боевых действий ради диалога не рассматривается.

Ранее 51 страна ООН объявила о согласии Киева на немедленное прекращение огня.

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