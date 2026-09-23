В Красногорске заработал новый цифровой маммограф

Женская консультация Красногорской клинической больницы на улице Карбышева, 2А начала проводить исследования на новом цифровом маммографе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В женской консультации Красногорской клинической больницы ввели в эксплуатацию цифровой маммограф «Маммо-4МТ-Плюс». Оборудование установили по адресу: улица Карбышева, 2А.

Аппарат предназначен для диагностики заболеваний молочных желез. Он позволяет получать изображения, необходимые для выявления изменений на ранних стадиях, в том числе до появления симптомов. Пройти исследование можно по медицинским показаниям или в рамках диспансеризации. Для этого необходимо направление врача.

Маммограф российского производства стоимостью более 15,2 млн рублей закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.