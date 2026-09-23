«Красногорская Теплосеть» обновила в Красногорске 2,3 км сетей к осени

Специалисты АО «Красногорская Теплосеть» летом заменили и отремонтировали 2 286 метров теплосетей в Красногорске. К отопительному сезону подготовили все котельные и центральные тепловые пункты округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальная инфраструктура Красногорска проверена и готова к осенне-зимнему периоду. По данным АО «Красногорская Теплосеть», специалисты провели гидравлические испытания 283,5 км теплосетей, подготовили 165 котлов, отремонтировали более 1 тыс. насосов и провели техническое освидетельствование 355 подогревателей.

Летом организация отремонтировала и заменила 2 286 метров теплосетей, капитально отремонтировала четыре котла и три дымовые трубы. Специалисты проверили и заменили более 1,8 тыс. единиц запорной арматуры, а также заменили по 44 теплообменника и насоса. На 12 котельных установили узлы учета тепловой энергии.

К сезону готовы все 55 котельных и 70 центральных тепловых пунктов АО «Красногорская Теплосеть», а также 27 котельных других ресурсоснабжающих организаций округа. Фиксированной даты начала отопительного сезона нет: как правило, в Подмосковье тепло начинают подавать после пяти дней со среднесуточной температурой ниже +8 °C. С середины сентября в округе проводят пробные топки.

О нештатных ситуациях жители могут сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (498) 698-50-11 и +7 (498) 698-50-06 либо по номеру 112. В организации сообщили, что в округе сформированы аварийные бригады, есть необходимая спецтехника и материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.