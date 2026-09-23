В Егорьевске в 2026 году подготовили к зиме 891 дом

Подготовка Егорьевска к отопительному сезону завершается: все 891 многоквартирный дом получили паспорта готовности к зиме. В округе также обновляют котельные и теплосети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Егорьевске провели гидравлические испытания теплосетей, профилактику и капитальный ремонт котельных и центральных тепловых пунктов. Работы также прошли в жилых домах и на социальных объектах. Паспорта готовности к зиме получили все 891 многоквартирный дом округа.

В 2026 году в округе модернизируют девять котельных и один центральный тепловой пункт, заменят около 2 км теплосетей. На котельной на улице Рязанской уже обновили насосное оборудование, на Гражданской завершают монтаж котла и системы водоподготовки. Между котельными строят четыре соединительных трубопровода: при аварии они позволят переключить потребителей на резервный источник тепла. Улучшения затронут 44 тыс. жителей.

«Мы готовимся не только к штатной работе. В округе сформированы аварийные бригады, подготовлена специализированная техника и создан необходимый запас материалов. На всех котельных и ЦТП установлены умные датчики, которые позволяют диспетчерским службам отслеживать параметры работы в режиме реального времени и оперативно реагировать на любые отклонения», — сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

По текущему прогнозу, устойчивое похолодание ожидается во второй половине октября. Отопление в домах включат, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов пять дней подряд. После начала сезона жители смогут обращаться по вопросам теплоснабжения в управляющую компанию или единую дежурно-диспетчерскую службу округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.