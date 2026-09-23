В Балашихе в Неделю безопасности открыли первую футбольную команду ЮИД

Первую в истории движения ЮИД футбольную команду открыли на стадионе «Метеор» в Балашихе в рамках Недели безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Метеор» прошло мероприятие под девизом «ЮИД выбирает футбол». В нем приняли участие команда сотрудников Госавтоинспекции и сборная юных инспекторов движения Балашихи.

«В спорте заложены важные правила — они проявляются во всех сферах жизни. Это дисциплина, трудолюбие и усердие. Именно эти качества помогают добиваться результатов», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Проект объединяет занятия спортом и обучение правилам дорожной безопасности. По замыслу организаторов, футбол помогает детям развивать дисциплину и взаимовыручку — качества, важные и на поле, и на дороге.

«Это первый проект, который объединяет спорт и знания по безопасности дорожного движения. Я рада, что мы запускаем его в Московской области. Команда важна и в футболе, и в пропаганде безопасности дорожного движения», — рассказала председатель общественной организации «ЮИД» Валентина Кульбицкая.

Юным участникам вручили значки ГТО и футбольную форму. Отряд ЮИД «Дорожный дозор» из школы № 30 Балашихи становился абсолютным чемпионом России и победителем международного слета в Казахстане.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.