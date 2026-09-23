Лавров и Рубио обсудили шаги Киева и дипломатический трек по СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе беседы Лавров указал американскому коллеге на приверженность России достижению целей специальной военной операции, в том числе на дипломатическом треке, пишет ТАСС .

Стороны предметно обсудили деструктивные шаги Киева, который, по данным российской стороны, целенаправленно атакует мирное население и трансграничную инфраструктуру. Этот вопрос стал одной из ключевых тем разговора.

Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. В МИД РФ отметили, что такой диалог важен для прояснения позиций и снижения напряженности.

Кроме того, Лавров и Рубио договорились, что выправление отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств.

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