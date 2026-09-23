Альвина Голубцова отметила 94-летие 22 сентября в Наро-Фоминском округе

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Жительнице Наро-Фоминского округа Альвине Тимофеевне Голубцовой 22 сентября исполнилось 94 года. Ее поздравил начальник территориального управления Верея Антон Миняев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Наро-Фоминского округа Альвина Тимофеевна Голубцова 22 сентября отметила 94-й день рождения. В администрации округа отметили, что люди ее поколения сохраняют историю родного края и служат примером стойкости, честности и любви к малой родине.

В день рождения Альвину Тимофеевну поздравил начальник территориального управления Верея Антон Миняев. Он выразил имениннице уважение и передал ей пожелания от лица администрации округа.

Антон Миняев пожелал Альвине Голубцовой крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Он также пожелал, чтобы именинница всегда была окружена заботой родных и близких.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.