8-летняя девочка-лунатик во сне ушла из дома и напугала мать

Блогерша из Астаны valentina.velikaya1 в соцсетях рассказала, что в 02:00 проснулась из-за того, что кто-то хлопнул входной дверью в ее квартиру. Оказалось, что восьмилетняя дочка женщины лунатит и именно она покинула жилье, пока все спали.

По словам блогерши, она сквозь сон услышала звуки железной щеколды, на которую закрывается входная дверь. За этим звуком последовал хлопок дверью. Она тут же посмотрела на мужа, который спал рядом, и не сразу поняла, что именно маленькая дочь вышла из жилья.

Женщина тут же выскочила из квартиры и поймала свою дочь на лестничном пролете между третьим и вторым этажами. Семья девочки живет на третьем этаже.

Когда женщина окликнула дочь, куда и почему та пошла среди ночи, девочка остановилась и начала подниматься обратно в квартиру со словами: «Мам, да я просто». При этом, по словам блогерши, девочка вообще не проявляла никаких эмоций, а внутри квартиры пошла не в кровать, а на кухню попить воды. Всю дорогу она повторяла одну фразу: «Да я просто».

Блогер отметила, что очень сильно испугалась и теперь на ночь будет закрывать на ключ все окна, двери, а также будет прятать ножи и другие опасные предметы. Она также предполагает, что дочери лунатизм передался генетически от ее отца.

Супруг блогерши разговаривает во сне и иногда делает странные необъяснимые вещи.

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