Евросоюз столкнулся с неудачами совместных военных проектов и дефицитом сырья, что угрожает планам наращивания производства взрывчатки и беспилотников. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на мероприятии объединения BusinessEurope, пишет ТАСС .

По словам Кубилюса, все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка. Он отметил, что механизм оборонного сотрудничества ЕС PESCO также мало помог добиться реальных результатов. Еврокомиссар признал, что европейская оборонная кооперация слишком часто начиналась с амбициозных планов, но затем теряла темп из-за проблем управления, национального промышленного эгоизма и технических сложностей.

Кубилюс заявил, что промышленный потенциал отстает от военных потребностей, а раздробленность отрасли затрудняет реализацию общеевропейских проектов. В качестве примера он назвал слабость европейской противовоздушной и противоракетной обороны. Дополнительным препятствием остается нехватка критически важных материалов. По его словам, ЕС не сможет производить достаточно взрывчатых веществ без решения проблемы недостаточного производства нитроцеллюлозы. Дефицит магнитных материалов также не позволит обеспечить выпуск беспилотников и средств противодействия им.

При этом на фоне сохраняющихся проблем Кубилюс призвал европейский бизнес готовиться к большим деньгам и более крупным военным контрактам. По его оценке, страны ЕС потратят почти семь триллионов евро до 2035 года, если выполнят обязательства перед НАТО.

Примеры провалов

Среди примеров провалов военных проектов ЕС — программа FCAS, задуманная Францией, Германией и Испанией. Она предусматривала создание истребителя шестого поколения, однако разногласия между производителями Dassault Aviation и Airbus привели к тому, что в июне 2026 года Париж и Берлин отказались от разработки общего самолета. Франко-германская программа MGCS также столкнулась с серьезными задержками: сроки сдвинулись к 2040–2045 годам.

В 2025 году ЕС взял курс на масштабную милитаризацию. В марте был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации SAFE объемом 150 миллиардов евро. На саммите НАТО в Гааге было решено увеличить расходы европейских государств на оборону до пяти процентов ВВП к 2034 году.

В Москве неоднократно выражали обеспокоенность курсом ЕС на милитаризацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Брюссель вступил на путь милитаризации и конфронтации. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что все рассматриваемые в ЕС конструкции в сфере безопасности направлены против России.

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