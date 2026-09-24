Ветераны СВО стали наставниками команд на финале «Семейной зарницы»

В Волгоградской области собрались команды со своими наставниками из числа ветеранов специальной военной операции. Они приехали со всей России, чтобы принять участие в финале «Семейной зарницы». Об этом сообщил государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» .

Впереди у участников спортивные и творческие испытания. Организаторы подготовили для команд насыщенную программу, которая позволит проявить себя в разных направлениях.

«Моя главная задача — это больше чтобы не соперничали семьи, а больше сплотились. Так как у нас нет здесь различных армий, все будут действовать в составе одного подразделения, и управлять я буду одной большой семейной командой», — сказал командующий игрой, начальник центра военно-патриотической работы ВС РФ, член главного штаба «Юнармии», Герой России, капитан Денис Скакуновский.

Фонд пожелал участникам успехов в предстоящих состязаниях. Мероприятие направлено на поддержку семей военнослужащих и ветеранов, а также на укрепление командного духа.

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