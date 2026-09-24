Захарова объяснила Зеленскому, как говорить по-русски без мата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выступление украинского лидера Владимира Зеленского в ООН. По ее мнению, украинскому лидеру стоило бы выступать, цитируя классиков, а не используя нецензурную лексику и не оскорбляя всех подряд, пишет РИА Новости .

Зеленский 23 сентября выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, при этом зал был полупустым. Покидая здание в сопровождении охраны, он отвечал на вопросы журналистов на английском и русском языках. Отвечая на вопрос о дронах в Румынии, он говорил на английском. Но в ответ на вопрос на русском о том, когда он приедет в Москву, Зеленский ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

«Удивляет, что раз ты уж сам… А мы все знаем, что Зеленский говорит и дома, и не только дома по-русски. Раз ты сам… чуть ли не пытаешься использовать русский язык, приезжая в Организацию Объединенных Наций, ты вот так на нем говоришь? А уж если и говоришь, есть, наверное, более удобоваримые формы выступать, цитируя классиков, а не матерясь и не оскорбляя всех подряд», — сказала Захарова в интервью «Вести».

Дипломат подчеркнула, что русский язык неразделим с ООН, так как это один из шести официальных языков организации и язык страны, победившей нацизм, в результате чего ООН и появилась.

При этом сам Зеленский, по ее словам, говорит по-русски, хотя запрещает употреблять этот язык на Украине — школьникам на уроках и переменах, взрослым в поликлиниках и больницах.

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