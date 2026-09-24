В Латвию прибыли четыре истребителя для защиты неба во время выборов

В Латвию прибыли 4 истребителя Eurofighter Вооруженных сил Германии для защиты воздушного пространства страны во время проведения парламентских выборов в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Самолеты из тактической авиационной эскадры 74, дислоцированной в Нойбурге-ан-дер-Донау. Они будут находиться в Латвии около недели.

Отмечается, что истребители прибыли и размещены на военном аэродроме в Лиелварде в центральной части страны.

Выборы в Латвии пройдут 3 октября.

Ранее сообщалось, что немецкие власти идентифицировали двух подозреваемых в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.

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