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В Черногории задержали российского айтишника с 10 сумками компьютерной техникой

Происшествия

В аэропорту Черногории задержали российского айтишника и его спутницу с десятью сумками, набитыми компьютерной техникой, сообщает SHOT.

Отмечается, что черногорские спецслужбы и полиция задержали 31-летнего москвича Александра Круглянского и его подругу в аэропорту Тивата. У них нашли более десяти сумок с IT-оборудованием и 20 тыс. евро наличными.

Круглянский ранее работал в столичной компании в ИТ-сфере.

Ранее 30-летняя Анна Б. заказала «розыгрыш в стиле задержания спецназом», чтобы отлучить своего мужа от встреч с актером.

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