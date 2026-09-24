Москвичка заказала «спецназ» на актера Вельдина, чтобы разлучить со своим мужем

В Москве произошел инцидент с участием актера Сергея Вельдина. 30-летняя Анна Б. заказала «розыгрыш в стиле задержания спецназом», чтобы отлучить своего мужа от встреч с актером. Женщина устала от того, что супруг выпивал с Вельдиным, после чего попал в рехаб, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что Анна нашла в интернете соответствующий розыгрыш за 30 тысяч рублей и сняла квартиру на Тверской. Для Вельдина подготовили легенду: девушка по имени Алина познакомилась с ним в соцсетях, несколько дней переписывалась и обменивалась фотографиями. 18 сентября они встретились у метро, выпили кофе, прогулялись по Тверскому бульвару, а затем Алина предложила зайти к ней домой.

В квартире актера уже ждали трое мужчин в черной одежде и масках с надписью «Спецназ». Гостю надели наручники, отобрали телефон, били по лицу и потребовали прекратить общение с мужем Анны. Один из мужчин направил на Сергея пистолет. Был он настоящим или бутафорским, пока неизвестно. Также ему угрожали подбросить наркотики и отправить в СИЗО.

Вельдина продержали в квартире примерно 1,5 часа. Перед освобождением Анна сама вышла к актеру и уточнила, понял ли он, что больше не должен общаться и распивать алкоголь с ее супругом или нет. После обещания больше не общаться с ее мужем актера отпустили.

На данный момент Анну и троих участников произошедшего задержали, еще одного ищут. Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. На допросе женщина продолжила называть все «розыгрышем».

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