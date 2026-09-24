Психолог устроила скандал из-за соевого соуса в Новосибирске

Жительница Новосибирска рассказала в соцсетях о конфликте с клиенткой, которая представилась психологом. По словам девушки, инцидент произошел на ее новом рабочем месте в заведении, где она готовит заказы, из-за соевого соуса.

По словам жительницы Новосибирска, психолог сделала заказ роллов, но сотрудница по неопытности и из-за плохого самочувствия забыла положить бесплатные добавки — соевый соус, имбирь и васаби. Также она не положила дополнительные добавки, за которые клиентка заплатила 50 рублей. После получения заказа женщина позвонила на рабочий номер и начала скандал.

Девушка сразу предложила вернуть деньги на карту, но получила отказ. Затем клиентка пришла в заведение, начала кричать и оскорблять сотрудницу.

«Я врач, если бы ты пришла ко мне на прием и я вколола тебе не тот укол, ты бы сдохла, это тоже был человеческий фактор?» — провела сравнение возмущенная клиентка заведения.

Далее последовали угрозы и оскорбления, женщина обещала «отменить» девушку и снимала ее на телефон. По словам сотрудницы, клиентка говорила другим покупателям, что она «тупорылая» и за ней нужно проверять заказы. Пока женщина писала жалобу в книгу отзывов, она кричала: «Уйди отсюда, ты меня раздражаешь». Затем она ушла, но вернулась и начала кидаться.

В итоге в девушку полетели соевый соус и васаби. Васаби попал ей в глаз и застрял в волосах, а соевым соусом были залиты документы. Девушка отметила, что у нее депрессивно-тревожное расстройство, и ей было максимально трудно держать себя в руках, что клиентка видела, но продолжала давить. Позже женщина вернулась и молча вырвала все листы из книги жалоб.

Сотрудница призналась, что боится за свою безопасность, но не хочет писать заявление в полицию — она просто хочет огласки, чтобы люди знали, к какому психологу могут попасть. Девушка добавила, что если клиентка напишет на нее заявление, она предоставит голосовые записи, на которых слышно, как женщина кричит.

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