В Екатеринбурге девушка нашла пластик в двух блюдах из популярного ресторана

В Екатеринбурге посетительница популярного ресторана столкнулась с неприятной ситуацией. Девушка пришла в заведение, чтобы попробовать карбонару. Когда блюдо подали, почти в каждом кусочке бекона она нашла частички пластиковой упаковки, сообщает Ural Mash .

Сначала посетительница подумала, что это случайность, и не стала скандалить. Однако через пару дней она заказала на доставку пюре с котлетами. В фарше снова оказался кусочек пластикового пакета.

После второго инцидента девушка позвонила в заведение. В ресторане извинились, вернули деньги за последний заказ и предложили десерт в качестве компенсации.

Приняла ли девушка извинения, а также планирует ли она обращаться в Роспотребнадзор, не уточняется.

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