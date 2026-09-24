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Умерла последняя жена Высоцкого Марина Влади

Культура
Екатерина Чеснокова

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Французская актриса и певица русского происхождения, писательница, скульптор Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет.

В 1963 году она стала лауреатом премии Каннского кинофестиваля лучшей актрисе, а в 1964 — номинантом на премию Золотой глобус.

Также Влади была последней женой известного поэта и певца Владимира Высоцкого.

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