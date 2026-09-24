Актеру Трибунцеву вызвали скорую помощь в Театре Наций перед спектаклем

В московском Театре Наций актеру Тимофею Трибунцеву экстренно вызвали скорую помощь. Инцидент произошел менее чем за полтора часа до начала спектакля «Дон Кихот» с его участием, пишет Mash .

Предварительно известно, что у 53-летнего артиста резко заболела спина. Такие приступы у него случаются не впервые — они связаны с обострением хронической болезни позвоночника. Медики оказали помощь на месте, от госпитализации актер отказался.

Несмотря на недомогание, спектакль должен был начаться в 19:00, как и было запланировано. Трибунцев планировал выйти на сцену в главной роли.

Массовый зритель знает Тимофея Трибунцева по ролям в сериалах «Домашний арест», «Метод», «Мертвое озеро», «Подслушано в Рыбинске», а также в фильмах «Серебряные коньки», «Монах и бес» и других.

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