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ВС РФ ударили по логистическим и складским терминалам, используемым ВСУ

ВС РФ днем в четверг продолжили наносить удары по объектам на Украине, которые используются в интересах обеспечения деятельности ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Так, в Одессе был поражен логистический центр, где хранились и распределялись грузы военного назначения. Они поступали на Украину из европейских государств, которые поддерживают киевский режим.

Кроме того, зафиксирован прилет по складу беспилотных летательных аппаратов в н. п. Новые Беляры Одесской области.

Также ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в порт «Одесса» военное имущество для обеспечения ВСУ.

Атака проводилась с применением БПЛА.

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