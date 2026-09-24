ВС РФ ударили по логистическим и складским терминалам, используемым ВСУ
ВС РФ днем в четверг продолжили наносить удары по объектам на Украине, которые используются в интересах обеспечения деятельности ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, в Одессе был поражен логистический центр, где хранились и распределялись грузы военного назначения. Они поступали на Украину из европейских государств, которые поддерживают киевский режим.
Кроме того, зафиксирован прилет по складу беспилотных летательных аппаратов в н. п. Новые Беляры Одесской области.
Также ВС РФ ударили по сухогрузу, который доставлял в порт «Одесса» военное имущество для обеспечения ВСУ.
Атака проводилась с применением БПЛА.
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