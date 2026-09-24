Актер Жерар Депардье мог сэкономить до 55 миллионов на налогах во Франции

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье переоформил свою знаменитую винодельню на бельгийский холдинг. Это могло позволить ему сэкономить значительную сумму на налогах во Франции, сообщает SHOT .

Речь идет о замке Шато де Тинье в Анжу, который Депардье купил еще в 1989 году. Недавно актер почти полностью вывел свою винодельню в юрисдикцию Бельгии. В настоящее время 98,75 процента компании контролирует бельгийская контора Жерара — HOLDING 2712. Актер создал ее после переезда в Бельгию, что спровоцировало расследование французской финансовой прокуратуры.

Следствие подозревает, что с 2013 года актер мог формально считаться жителем Бельгии, продолжая фактически жить и вести основные дела во Франции.

В 2014 году Депардье передал холдингу доли девяти своих французских компаний общей стоимостью 12,3 миллиона евро, включая 79 процентов Château de Tigné. К июлю 2026 года бельгийская структура уже контролировала 79 из 80 долей винодельни. Только на французском налоге на состояние такая схема потенциально могла сэкономить актеру до 550 тысяч евро за 2015–2017 годы. При этом сами виноградники в холдинг не переводили — связанные с Депардье французские компании по-прежнему владеют примерно 85 гектарами земли.

Жерар Депардье в 2013 году получил гражданство РФ, но с 2022 года он живет в Европе, и говорит, что по-прежнему считает себя русским и не приемлет расцвета русофобии.

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