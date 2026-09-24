Швырнул бультерьера в стену: петербуржец на глазах прохожих избил собаку

В Санкт-Петербурге мужчина на глазах прохожих жестоко избил собаку. Все произошло 22 сентября неподалеку от сквера Галины Старовойтовой в центре города и попало на видео очевидцев, сообщает РЕН ТВ .

Одна из девушек рассказала журналистам, что увидела мужчину с двумя бультерьерами, который внезапно начал кричать на одну из собак.

«Он схватил собаку за шлейку, швырнул ее в стену, потом запрыгнул на нее. После этого я начала снимать», — рассказала очевидица.

Девушка подчеркнула, что вторая собака наблюдала за происходящим без агрессии, «как будто так и надо». Избитое животное позже встало и, хромая, пошло за хозяином. Очевидице другие люди также рассказали, якобы живодер «правильно делает», потому что одна из собак «неадекватная» и якобы была травмирована на передержке.

Теперь девушка намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Она также нашла объявление, где внешне похожий мужчина сдает бультерьеров в аренду для прогулок. В отзывах его хвалят как заботливого хозяина.

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