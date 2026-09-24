Масштабный человек: сын Высоцкого отреагировал на новость о смерти Влади

Сын поэта и актера Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, выразил соболезнования в связи с кончиной французской актрисы Марины Влади. В беседе с РЕН ТВ он назвал ее масштабным человеком и отметил, что о ней будут помнить.

«Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним, Но я повторяю, у нее была огромная жизнь. Она, наверное, почти 13 лет кормила свою семью после ранней смерти ее отца», — сказал Никита Высоцкий.

Сын Высоцкого отметил, что актриса была очень сильным человеком. Никита Высоцкий сожалеет о кончине Марины Влади и подчеркнул, что очень благодарен ей за заботу.

По его словам, он всегда будет помнить Влади как светлого человека.

Марина Влади скончалась на 89-м году жизни. Что стало причиной ее смерти, пока не сообщается.

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