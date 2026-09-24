Неадекватная женщина разбила чужое авто из мести за неизвестного Антона

Ведущая из Нижнего Новгорода Ирина Клюкина рассказала в соцсетях, что неадекватная рыжая девушка металлическим столбиком разгромила ее машину из мести за неизвестного ей Антона. У транспортного средства оказались выбиты все окна и поврежден корпус.

По словам владелицы поврежденной машины, все произошло в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина. Автор публикации просит всех, кто видит пост, сделать репост, чтобы привлечь внимание к произошедшему.

По словам автора, в результате инцидента пострадали автомобили. Женщина, о которой идет речь, была задержана. Автор поста просит правоохранительные органы обратить внимание на этот случай и дать правовую оценку действиям женщины.

Девушка подчеркивает, что сегодня пострадали машины, а завтра на их месте могут оказаться люди.

После задержания неадекватная девушка рассказывала что-то невнятное. По ее словам, скоро должен был в город приехать красный автобус с хорошей музыкой и шоу стоимостью 3 млн рублей. О чем именно шла речь, на момент публикации заметки неизвестно.

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