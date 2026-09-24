Корейский рэпер BewhY станет хедлайнером Фандом Феста в Москве

На главной сцене Фандом Феста 10 октября выступит BewhY — один из самых узнаваемых представителей корейской хип-хоп-сцены, рэпер и продюсер, об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Широкую популярность артист получил после победы в пятом сезоне шоу Show Me the Money. За время карьеры BewhY выпустил несколько альбомов, среди которых The Blind Star, The Movie Star, NEO CHRISTIAN и 032 Funk. В мае 2026 года вышел его новый полноформатный альбом — POP IS CRYIN’.

В дискографии BewhY — треки GOTTASADAE, Side by Side, Day Day с Jay Park, CHALLAN и Forever, которые возглавили южнокорейские чарты и собрали миллионы прослушиваний. Связь артиста с Россией укрепилась во время его недавнего тура: он снял в Москве и Санкт-Петербурге клип на трек SOUTHSIDE FREESTYLE из нового альбома.

Фандом Фест ВКонтакте пройдет 10 и 11 октября на ЦСКА Арене в Москве. Мероприятие соберет тысячи поклонников поп-культуры. Гости смогут познакомиться с новинками кино, фантастической и молодежной литературы, поучаствовать в конкурсах косплея и танцевальных каверов.

Хедлайнером второго дня фестиваля станет k-pop-группа WHIB. Билеты доступны на официальном сайте Фандом Феста — с выбором мест на трибуне, в ложах и разных зонах танцпола.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.