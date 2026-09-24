Лай и антисанитария: в московском ЖК «Митино О2» женщина держит 10 собак

В жилом комплексе комфорт-класса «Митино О2» в Москве разгорается конфликт между соседями. Одна из жительниц содержит в своей квартире 10 крупных собак. По словам жильцов дома, из квартиры постоянно доносится лай, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам жильцов, животные постоянно шумят и лают. Питомцев регулярно не выгуливают, поэтому они справляют нужду на балконе и террасе, что создает в доме антисанитарию. Запах чувствуют жильцы ближайших этажей.

Хозяйка собак не идет на контакт с соседями. Жители опасаются, что животные не привиты, и такие условия могут повлечь вред их здоровью.

Для решения ситуации соседи подали обращение местным властям. На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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