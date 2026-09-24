Евросоюз может ввести визовые ограничения для атлетов из России

Страны Евросоюза рассматривают ряд мер, которые могут ограничить возвращение российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов ЕС, пишет ТАСС .

По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции, визовые ограничения и возможное сокращение финансирования. При этом данные инициативы пока не являются основой для официального предложения Еврокомиссии.

Среди других идей — введение визовых ограничений и использование финансирования ЕС в качестве рычага для ограничения финансовой поддержки организаций, которые позволяют российским или белорусским участникам соревноваться под символикой своих стран.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с отечественных атлетов. Решение МОК вызвало дискуссии в Европе.

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