В Подмосковье служба заботы приняла почти 12 тысяч звонков о выборах

Избирательная комиссия Московской области подвела итоги работы службы заботы — специального сервиса, по которому граждане могли узнать о выборах в Подмосковье. С 3 августа по 20 сентября на линию поступило 12 072 звонка. Из них 2 099 — в Мособлизбирком, еще 9 973 — в 56 территориальных избирательных комиссий.

Чаще всего граждане спрашивали о номере и адресе своего избирательного участка. Также поступали вопросы об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) при сбоях на портале госуслуг, о подаче заявления для голосования по месту нахождения и об организации голосования на дому.

20 сентября в службу заботы позвонила пожилая женщина Галина Василенко из Черноголовки. Она изъявила желание проголосовать на дому, а заодно попросила захватить ей хлеба. Галина Афанасьевна плохо слышит и ей уже тяжело ходить, но желание проголосовать у нее было большое.

Участковая избирательная комиссия № 3232 приехала к женщине. Голосование провели, а также привезли продуктовый набор. Все поставленные задачи были выполнены.

На линии работали квалифицированные юристы и сотрудники избиркомов — они помогали гражданам в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье осталось опорным регионом партии «Единая Россия». Глава региона подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — заявил Воробьев.

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