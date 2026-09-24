Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных на Каспии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих на учениях на Каспии, сообщается на сайте Кремля.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана, — прим. ред.), примите глубокие соболезнования по случаю трагического происшествия в ходе учений Военно-морских сил Казахстана на Каспии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. В России разделяют их боль и скорбь», — говорится в тексте.
В Казахстане во время учений Военно-морских сил на Каспийском море погибли девять военнослужащих. Происшествие случилось в Мангистауской области, об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
Для поиска военнослужащих задействованы авиация, подразделения Минобороны Казахстана и МЧС республики. В поисково-спасательной операции участвуют в том числе подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и авиация.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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