Программа капремонта продолжается в Подмосковье

В Московской области продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2026 году в регионе планируется завершить ремонт в свыше 2 тыс. домах, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет: в реестр квалифицированных подрядных организаций привлечено еще 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взят на личный контроль и осуществляется ручное сопровождение. Всего за 12 лет в регионе отремонтировано 20 тысяч МКД.

В Подольске в этом сезоне в план включены 88 многоквартирных домов, в которых предстоит обновить 343 конструктивных элемента. Подрядные организации уже завершили работы в 43 домах — это 102 элемента общедомового имущества.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет: в реестр квалифицированных подрядных организаций привлечено еще 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взят на личный контроль и осуществляется ручное сопровождение. Всего за 12 лет в регионе отремонтировано 20 тысяч МКД.

Ремонтные бригады работают по направлениям:

кровли. Отремонтированы в 16 МКД. Качественная кровля — залог того, что квартиры не будут страдать от протечек, а конструкции дома — от сырости и преждевременного износа;

внутридомовые инженерные системы — один из самых объемных блоков работ: обновлены в 18 домах, всего 39 элементов;

подвалы. Приведены в порядок в 6 МКД (10 элементов): это важно для защиты фундамента и коммуникаций, а также для исключения сырости в нижних этажах;

узлы учета, управления и теплоснабжения — работы завершены в 15 МКД (25 элементов);

газоснабжение. Обновлено в 2 домах (4 элемента), что повышает безопасность эксплуатации газового оборудования;

в одном МКД заменен 1 лифт — это напрямую влияет на комфорт и безопасность жильцов, особенно маломобильных граждан и семей с детьми;

электроснабжение. Работы выполнены в 4 МКД (4 элемента) — надежная электросеть снижает риски аварий и перебоев;

фасады. Отремонтирован в 1 доме.

Сейчас активные работы идут на 62 многоквартирных домах — это 156 элементов. Еще на 37 домах (61 элемент) к работам пока не приступали.

Для контроля сроков и качества в Подольске регулярно проводятся рабочие совещания с подрядчиками. Сегодня такую встречу провели руководитель проекта Денис Аксенов и директор МКУ «Окружное» администрации Подольска Дмитрий Фокин. На совещании детально обсудили реализацию программы капремонта. В центре внимания — исполнение договорных обязательств и текущий ход работ.

В Истре капитально отремонтировали дом № 7 на улице Кирова. В кирпичной девятиэтажке 1996 года постройки работы охватили 1 500 квадратных метров плоской кровли.



Что сделано:

уложено новое рулонное покрытие кровли;

отремонтирована стяжка;

заменены водосточные воронки и вентиляционные решетки внутреннего водостока;

отремонтированы вентиляционные шахты;

выполнена очистка, огрунтовка и окраска зонтов мусоропровода;

отремонтированы выходы на кровлю: восстановлена кирпичная кладка стен, поверхности обработаны биопиреном, фасады окрашены, устроены примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, заменены отделки из листовой стали, установлены противопожарные двери;

отремонтирован парапет, по периметру крыши установлено ограждение;

заменены покрытия козырьков балконов верхних этажей.

В Новопетровском завершается капитальный ремонт дома. В панельной пятиэтажке 1982 года постройки по улице Северной, дом № 15А, ведутся работы по ремонту фасада. На площади 3,3 тыс. кв. м. выполняется устройство декоративно‑защитного слоя.



Строительная готовность — 95%.



Что сделано:

восстановлены стены и балконные плиты;

заменены жалюзийные решетки на продухах, оконные и балконные отливы;

отремонтированы входная группа и вход в подвал;

ремонт отмостки.

Дом обновляется комплексно: в 2024 году здесь капитально отремонтировали плоскую крышу.

Фасад дома площадью более 2 тыс. кв. м капитально ремонтируют в Шатуре. Пятиэтажный кирпичный дом 1970 года постройки на улице Жарова, 14/10 получит новое «одеяние». Площадь фасада, подлежащего ремонту, — почти 2 350 кв. м.

Для ремонта дома специалисты выбрали технологию «мокрый фасад» — систему наружной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем. Система «мокрого фасада» при правильной эксплуатации служит четверть века и более, не требуя ежегодного косметического ремонта. Закончить все работы по обновлению фасада подрядчик планирует в октябре.



В доме на улице Жарова Шатуры ремонтируют плоскую крышу. Обновление фасада в доме № 14/10 на улице Жарова в Шатуре — это не все работы по обновлению. Здесь также приступили к ремонту плоской крыши. Почти 950 кв. м кровли заменят. Рассказываем, что именно сделают и почему это важно для каждого жителя дома.

Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Всего в 2026 году планируется завершить ремонт в свыше 2 тыс. домах Подмосковья. В приоритете сейчас завершение сезонных работ по системам отопления и плоским крышам. Необходимо строго соблюдать регламент и графики, учитывать погодные условия и своевременно проводить охранные мероприятия — это важно для обеспечения безопасности специалистов подрядных организаций и жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429