Программа капремонта продолжается в Подмосковье
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В Московской области продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2026 году в регионе планируется завершить ремонт в свыше 2 тыс. домах, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет: в реестр квалифицированных подрядных организаций привлечено еще 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взят на личный контроль и осуществляется ручное сопровождение. Всего за 12 лет в регионе отремонтировано 20 тысяч МКД.
В Подольске в этом сезоне в план включены 88 многоквартирных домов, в которых предстоит обновить 343 конструктивных элемента. Подрядные организации уже завершили работы в 43 домах — это 102 элемента общедомового имущества.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в этом году в Подмосковье полностью перестроена система, учтены ошибки прошлых лет: в реестр квалифицированных подрядных организаций привлечено еще 170 подрядчиков, внедрено техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взят на личный контроль и осуществляется ручное сопровождение. Всего за 12 лет в регионе отремонтировано 20 тысяч МКД.
Ремонтные бригады работают по направлениям:
- кровли. Отремонтированы в 16 МКД. Качественная кровля — залог того, что квартиры не будут страдать от протечек, а конструкции дома — от сырости и преждевременного износа;
- внутридомовые инженерные системы — один из самых объемных блоков работ: обновлены в 18 домах, всего 39 элементов;
- подвалы. Приведены в порядок в 6 МКД (10 элементов): это важно для защиты фундамента и коммуникаций, а также для исключения сырости в нижних этажах;
- узлы учета, управления и теплоснабжения — работы завершены в 15 МКД (25 элементов);
- газоснабжение. Обновлено в 2 домах (4 элемента), что повышает безопасность эксплуатации газового оборудования;
- в одном МКД заменен 1 лифт — это напрямую влияет на комфорт и безопасность жильцов, особенно маломобильных граждан и семей с детьми;
- электроснабжение. Работы выполнены в 4 МКД (4 элемента) — надежная электросеть снижает риски аварий и перебоев;
- фасады. Отремонтирован в 1 доме.
Сейчас активные работы идут на 62 многоквартирных домах — это 156 элементов. Еще на 37 домах (61 элемент) к работам пока не приступали.
Для контроля сроков и качества в Подольске регулярно проводятся рабочие совещания с подрядчиками. Сегодня такую встречу провели руководитель проекта Денис Аксенов и директор МКУ «Окружное» администрации Подольска Дмитрий Фокин. На совещании детально обсудили реализацию программы капремонта. В центре внимания — исполнение договорных обязательств и текущий ход работ.
В Истре капитально отремонтировали дом № 7 на улице Кирова. В кирпичной девятиэтажке 1996 года постройки работы охватили 1 500 квадратных метров плоской кровли.
Что сделано:
- уложено новое рулонное покрытие кровли;
- отремонтирована стяжка;
- заменены водосточные воронки и вентиляционные решетки внутреннего водостока;
- отремонтированы вентиляционные шахты;
- выполнена очистка, огрунтовка и окраска зонтов мусоропровода;
- отремонтированы выходы на кровлю: восстановлена кирпичная кладка стен, поверхности обработаны биопиреном, фасады окрашены, устроены примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, заменены отделки из листовой стали, установлены противопожарные двери;
- отремонтирован парапет, по периметру крыши установлено ограждение;
- заменены покрытия козырьков балконов верхних этажей.
В Новопетровском завершается капитальный ремонт дома. В панельной пятиэтажке 1982 года постройки по улице Северной, дом № 15А, ведутся работы по ремонту фасада. На площади 3,3 тыс. кв. м. выполняется устройство декоративно‑защитного слоя.
Строительная готовность — 95%.
Что сделано:
- восстановлены стены и балконные плиты;
- заменены жалюзийные решетки на продухах, оконные и балконные отливы;
- отремонтированы входная группа и вход в подвал;
- ремонт отмостки.
Дом обновляется комплексно: в 2024 году здесь капитально отремонтировали плоскую крышу.
Фасад дома площадью более 2 тыс. кв. м капитально ремонтируют в Шатуре. Пятиэтажный кирпичный дом 1970 года постройки на улице Жарова, 14/10 получит новое «одеяние». Площадь фасада, подлежащего ремонту, — почти 2 350 кв. м.
Для ремонта дома специалисты выбрали технологию «мокрый фасад» — систему наружной теплоизоляции с тонким штукатурным слоем. Система «мокрого фасада» при правильной эксплуатации служит четверть века и более, не требуя ежегодного косметического ремонта. Закончить все работы по обновлению фасада подрядчик планирует в октябре.
В доме на улице Жарова Шатуры ремонтируют плоскую крышу. Обновление фасада в доме № 14/10 на улице Жарова в Шатуре — это не все работы по обновлению. Здесь также приступили к ремонту плоской крыши. Почти 950 кв. м кровли заменят. Рассказываем, что именно сделают и почему это важно для каждого жителя дома.
Контроль за качеством работ на всех этапах осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Всего в 2026 году планируется завершить ремонт в свыше 2 тыс. домах Подмосковья. В приоритете сейчас завершение сезонных работ по системам отопления и плоским крышам. Необходимо строго соблюдать регламент и графики, учитывать погодные условия и своевременно проводить охранные мероприятия — это важно для обеспечения безопасности специалистов подрядных организаций и жильцов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.
«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.
Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.
Скачать приложение можно по ссылке:
App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510
RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru
App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429