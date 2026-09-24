Работница банка на юге Москвы похитила почти 6 млн рублей за два месяца

В Москве сотрудница коммерческого банка подозревается в краже крупной суммы денег из хранилища. Речь идет о хищении почти 6 млн рублей в течение двух месяцев, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что 45-летняя женщина работала в учреждении на юге столицы. Она имела доступ к кассовым операциям и ключам от помещений. В течение двух месяцев она похитила почти 6 миллионов рублей.

Подозреваемую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Что стало причиной, подтолкнувшей женщину на хищение, выясняется.

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