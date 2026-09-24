Российский бигтех объединяется для создания новых карьерных перспектив в ИТ

ИТ-холдинг Т1 объявил о запуске карьерного центра, призванного сделать найм в ИТ-отрасли более эффективным. Инициатива уже получила поддержку рынка: на данный момент соглашения о сотрудничестве в сфере подбора персонала подписаны с 25 компаниями, включая «Ростелеком ИТ». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Этап активного роста ИТ-рынка завершился, и работодатели начали более тщательно подходить к вопросам найма. Для бизнеса цена ошибки при выборе сотрудника высока — в среднем она составляет 30% от годового заработка специалиста. В таких условиях компаниям необходима отработанная практика управления кадрами, учитывающая бизнес-стратегии и понимание долгосрочных трендов развития ИТ-сектора.

Реагируя на перемены на рынке труда, ИТ-холдинг Т1 создает партнерскую сеть из компаний, которые также нуждаются в специалистах по разработке ПО, системному анализу, тестированию и другим ИТ-направлениям. На сегодняшний день холдинг уже заключил соглашения о сотрудничестве в подборе ИТ-специалистов с лидерами бигтеха, включая «Ростелеком ИТ». К инициативе присоединились также «РТ Лабс», Selecty, PIX Robotics, «Флант», ASTON, SENSE и другие.

Заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова отметила, что в условиях турбулентности на ИТ-рынке HR становится стратегическим партнером бизнеса, помогая адаптироваться к изменениям.

«В ИТ-холдинге Т1 мы выстроили практику найма и развития сотрудников, которая помогает быстро формировать команды под задачи разных направлений компании. В нашем портфеле компетенций — разработка ПО, системная интеграция, ИИ, Big Data, облачные сервисы, кибербезопасность, консалтинг, промышленная автоматизация и роботизация. Индивидуальный подход к каждому направлению и накопленная база резюме позволяют эффективно закрывать потребности бизнеса в специалистах любого профиля», — пояснила Колесникова.

В рамках проекта рекрутеры ИТ-холдинга Т1 рекомендуют компаниям проверенных специалистов под конкретный запрос. Окончательные решения о найме партнеры и кандидаты принимают самостоятельно. Программа доступна для сотрудников ИТ-холдинга, готовых участвовать в инициативе. Специалисты, желающие сменить профессиональный трек, получают оценку компетенций и рекомендации по адаптации к требованиям рынка труда, подготовке резюме и прохождению собеседований.

По словам Колесниковой, крупнейшие российские бигтех-компании меняют правила найма в ИТ и создают реальный инструмент для решения общих задач на рынке труда.

«Объединяя экспертизу и понимание отраслевых трендов, мы создаем условия, в которых и бизнес, и специалисты выигрывают: компании быстрее закрывают критически важные вакансии, а ИТ‑профессионалы получают понятные и доступные пути для роста и смены трека. Такой подход позволяет не просто реагировать на изменения рынка, а формировать устойчивую кадровую экосистему для всей отрасли», — заключила зам гендиректора КОлесникова.

Директор по подбору и HR-аналитике «Ростелеком ИТ» Галина Величко рассказала, что для них, как для работодателя ценность партнерства в том, что есть доступ к проверенным кандидатам с подтвержденным опытом, реалистичными ожиданиями и мотивацией развиваться в своей сфере.

«Для специалистов это — возможность уверенно строить карьеру: понятные критерии оценки компетенций и адресные рекомендации делают переход между компаниями более предсказуемым, что особенно важно сейчас, когда рынок труда меняется», — сказала Величко.