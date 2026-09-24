Воробьев: Подмосковье осталось опорным регионом «Единой России»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России». Вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым, секретарем Генсовета Владимиром Якушевым и коллегами были подведены предварительные итоги Единого дня голосования, об этом Воробьев рассказал в своем канале в МАКС .

По словам Воробьева, по стране «Единая Россия» получила около 58 процентов голосов и 349 мандатов в Госдуме. Губернатор Подмосковья назвал такой результат доверием президенту и поддержкой курса, которым сегодня развивается страна.

В Подмосковье явка составила 52,74 процента. На выборах в Госдуму по единому округу партия набрала 56,22 процента, а кандидаты от «Единой России» победили во всех 12 одномандатных округах. В Московской областной Думе партия получает 39 из 50 мандатов.

В регионе работали почти 4 тысячи избирательных участков. Более 665 тысяч жителей проголосовали дистанционно. Для тех, кому было сложно прийти на участок, организовали голосование на дому.

Губернатор отметил, что Подмосковье традиционно остается одним из опорных регионов партии. По его словам, это прежде всего большая ответственность перед каждым, кто поддержал «Единую Россию» и передал свои наказы. Всего в новую Народную программу вошло более 920 тысяч предложений от жителей.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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