Сожгли полуметровые локоны: корейская завивка за 28 тыс лишила москвичку волос

Москвичке сожгли полуметровые волосы во время корейской завивки за 28 тыс. рублей. Теперь она требует, чтобы салон выплатил ей компенсацию в размере нескольких сотен рублей, сообщает Baza .

25-летняя москвичка с роскошной шевелюрой решила сделать корейскую завивку перед днем рождения. Она обратилась в столичный салон красоты и заплатила за услугу 28 тыс. рублей.

Уже после первой процедуры девушка обратила внимание, что результат не совпал с референсом. Тогда москвичка доплатила еще 5 тыс. рублей, чтобы ей сделали коррекцию. Вместо нее клиентке вновь сделали завивку, но уже цифровую.

В итоге москвичке попросту сожгли полуметровые локоны. Чтобы восстановить ситуацию, она потратила 216 тыс. рублей, но это не помогло. Волосы выпали, и единственное, что оставалось сделать, — это стричься под каре.

Также клиентке пришлось обращаться к врачу-трихологу, которая диагностировала москвичке повышенную ломкость волос. Девушка уверяет, что ее мастер нарушила нормы и не провела обязательный тест на отдельной пряди.

Пострадавшая подала на салон в суд. Она хочет взыскать 282 тыс. рублей. При этом салон отрицает свою вину.

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