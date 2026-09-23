«У нас единая правовая система»: в СПЧ отреагировали на скандал с Джиганом

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал скандал с рэпером Джиганом, который якобы устроил стрельбу на своем подмосковном участке и держал обслуживающий персонал в заложниках.

Кабанов утверждает, что в последнее время участились случаи, когда представители «культурных элит» позволяют себе совершать правонарушения: стреляют в людей, устраивают разборки и т. д. Но при этом на такие инциденты отсутствует правовая реакция.

Член СПЧ привел в пример ситуацию с Джиганом и призвал правоохранителей разобраться в ней.

«Давайте мы с вами все-таки разберемся: у нас единая правовая система или одна — для богатых и известных, а другая — для простых? Я думаю, что она единая», — заявил Кабанов.

Ранее сообщалось, что артист попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. По данным СМИ, он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам.

Джиган отрицает информацию о стрельбе. По его словам, эти новости распространили хейтеры. Полиция начала проверку по данному делу.

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