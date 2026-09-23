Взял людей в заложники, расстрелял охранника: Джиган снова попал в рехаб

Рэпер Джиган взял в заложники обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье, а затем расстрелял охранника. После этого музыкант попал в элитный рехаб в Израиле, сообщает Mash .

Инцидент произошел в начале июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Джиган, будучи в неадекватном состоянии, вооружился карабином и вызвал к себе в гостиную персонал. Он начал обвинять сотрудников в различных грехах и предложил признаться, чтобы сохранить себе жизнь.

Одного из охранников Джиган обвинил в педофилии, а затем ранил его в руку и ногу. Остальных он обвинил в предательстве, сливе информации, национализме и т. д.

Рэпер удерживал персонал в доме около 10 часов. Там же находились его дети — они прятались по шкафам, а затем сообщили обо всем матери. Соседи, услышавшие стрельбу, вызвали полицию, охрану поселка, а также друзей Джигана. Туда же из Италии экстренно прибыла Оксана Самойлова.

Но музыкант не желал успокаиваться и избивал всех, кто пытался его утихомирить. В итоге рэпера удалось скрутить совместными усилиями. Затем его отправили один из самых дорогих рехаб-центров Израиля, где он находится до сих пор. Заявление в полицию пострадавшие не подали.

Сейчас Джиган проходит базовый курс лечения от зависимости стоимостью около 5 млн. Если специалисты обнаружат более серьезные проблемы, реабилитацию могут продлить.

По словам окружения, артиста регулярно проверяют. Ему разрешают видеться с семьей, но родные не горят желанием.

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