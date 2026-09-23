Ефимов: более 1,3 тыс старых домов в столице расселено по реновации

В столице с момента старта программы реновации полностью расселено свыше 1,3 тысячи домов старого жилого фонда, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего домов полностью расселили на востоке Москвы — 233 здания. На втором месте — Юго-Восточный административный округ столицы — 199 домов, а на третьем — Западный административный округ Москвы — 155 жилых зданий.

«Всего в действующую программу, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий, свыше 1300 из которых уже полностью расселили. Горожане получили равнозначные квартиры в новых жилых комплексах, возведенных в рамках программы, как правило, недалеко от их старых домов. Это удобно, так как после переезда люди остаются рядом с привычной социальной инфраструктурой. Не нужно переводить детей в новые школы и детские сады, прикрепляться к другой поликлинике, искать подходящие магазины и бытовые сервисы рядом с домом», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Программа реновации реализуется с использованием «волновой» модели поэтапного переселения. В рамках данной схемы возведение новых домов осуществляется на участках, где ранее были снесены старые постройки, вошедшие в программу. В Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах жилье по реновации предоставляется в пределах административного округа.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.