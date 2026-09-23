Утечка сероводорода на скважине в Башкирии: человек погиб, 6 пострадали
В Аургазинском районе Башкирии на одной из скважин Ишимбайского цеха произошла утечка сероводорода. Один сотрудник погиб, еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа, сообщает РЕН ТВ.
ЧП произошло утром в Аургазинском районе, недалеко от села Чубайтау. На скважине Ишимбайского цеха зафиксировали утечку сероводорода.
В результате происшествия один человек погиб. Еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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