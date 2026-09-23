Утечка сероводорода на скважине в Башкирии: человек погиб, 6 пострадали Происшествия сегодня в 09:39

В Аургазинском районе Башкирии на одной из скважин Ишимбайского цеха произошла утечка сероводорода. Один сотрудник погиб, еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло утром в Аургазинском районе, недалеко от села Чубайтау. На скважине Ишимбайского цеха зафиксировали утечку сероводорода. В результате происшествия один человек погиб. Еще шестеро пострадали от воздействия токсичного газа. Обстоятельства произошедшего выясняются. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.