Пассажир самолета Москва — Владивосток умер прямо на борту
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У мужчины произошел инсульт во время полета из Москвы во Владивосток. Спасти его не удалось, сообщает РЕН ТВ.
Пассажиру стало плохо во время выполнения рейса. Среди других находящихся на борту людей нашелся медработник. Он вместе с членами экипажа начал оказывать первую помощь мужчине.
Капитан судна принял решение экстренно приземлиться в Благовещенске. После посадки к борту прибыли медики, но спасти пациента не удалось.
Предварительно, у пассажира произошел инсульт.
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