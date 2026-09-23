сегодня в 10:07

У мужчины произошел инсульт во время полета из Москвы во Владивосток. Спасти его не удалось, сообщает РЕН ТВ .

Пассажиру стало плохо во время выполнения рейса. Среди других находящихся на борту людей нашелся медработник. Он вместе с членами экипажа начал оказывать первую помощь мужчине.

Капитан судна принял решение экстренно приземлиться в Благовещенске. После посадки к борту прибыли медики, но спасти пациента не удалось.

Предварительно, у пассажира произошел инсульт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.