Стихийный мемориал появился возле ТЦ в Стерлитамаке, где произошел жуткий пожар
Фото - © Telegram-канал Mash
Жители устроили стихийный мемориал возле торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке. Пожар унес жизни четырех человек, сообщает Mash Batash.
Люди несут к месту трагедии цветы и игрушки. Судя по кадрам, их оставляют прямо на обугленной земле.
Пожар в ТЦ вспыхнул во вторник. Предварительно, огонь появился из-за короткого замыкания.
В результате пожара погибли четверо: три родные сестры 33, 27 и 29 лет и еще одна 51-летняя женщина, которая пришла в комплекс за покупками.
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