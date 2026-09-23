Стихийный мемориал появился возле ТЦ в Стерлитамаке, где произошел жуткий пожар

Люди несут к месту трагедии цветы и игрушки. Судя по кадрам, их оставляют прямо на обугленной земле.

Пожар в ТЦ вспыхнул во вторник. Предварительно, огонь появился из-за короткого замыкания.

В результате пожара погибли четверо: три родные сестры 33, 27 и 29 лет и еще одна 51-летняя женщина, которая пришла в комплекс за покупками.

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