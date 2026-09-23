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Крымский федеральный университет выиграл 18 грантов в 2026 году

Крымский федеральный университет имени Вернадского в этом году выиграл 18 грантов Российского научного фонда, сообщает «Крым 24» .

Об этом в эфире телеканала рассказал заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности университета Вячеслав Попов. Сейчас вуз реализует 28 проектов при поддержке фонда.

В последние годы университет выполнял по 30–35 грантов на общую сумму около 100 млн рублей в год. Попов прогнозирует, что к октябрю–ноябрю число действующих грантов достигнет примерно 30.

Помимо грантов фонда, университет получает средства по государственному заданию, от предприятий реального сектора экономики и по отдельным программам Министерства науки и высшего образования России.

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