Джиган опубликовал фото из рехаба после новости о нападении на прислугу

Рэпер Джиган поделился в соцсетях кадрами из реабилитационного центра в Израиле, куда он попал, по данным СМИ, после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье.

В последнее время музыкант регулярно делился фотографиями из Израиля. Он рассказывал об иудаизме, публиковал кадры с молитвой и занятий спортом. Также в соцсетях Джигана были фотографии из реабилитационного центра.

В среду в СМИ появились новости, что артист попал туда после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. Он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве.

После этих новостей Джиган вновь опубликовал кадры из рехаба.

По данным СМИ, рэпер проходит базовый курс лечения от зависимости стоимостью около 5 млн рублей.

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