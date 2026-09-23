Ирина Яровая: выборы показали, что невозможно отменить Россию

Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая назвала результаты выборов подтверждением сплоченности жителей России. По ее словам, своим голосованием россияне показали, что невозможно отменить отношение ее граждан к своей судьбе и родине, сообщает газета «Камчатский край» .

«Выборы показали то, что невозможно отменить Россию. Невозможно отменить отношение нас как граждан России к своей судьбе, к своей Родине», — отметила зампред Госдумы.

Ирина Яровая подчеркнула, что фактически выборы показали объединение граждан России вокруг президента.

«Активность голосования показала не то, что мы боимся вызовов, а то, что народ России в едином строю встал с теми, кто служит России, кто защищает Россию на всех рубежах, тем самым подтвердив, что Россию невозможно сломить», — подчеркнула парламентарий.

Прошедшие выборы она назвала судьбоносными и исторически важными.

После обработки 99,89% протоколов УИК явка на прошедших с 18 по 20 сентября выборах депутатов Госдумы девятого созыва составила 59,68%. Партия «Единая Россия» стала лидером голосования по федеральному списку во всех регионах.