Кролик за 888 рублей: какое мясо подорожало сильнее всего

В России сильнее всего за год подорожала индейка — сразу на 11%, до 524,9 рубля за килограмм. Курятина выросла на 6,4% и стоит в среднем 350,1 рубля, крольчатина прибавила 2,6% (888,6 рубля), а утятина — лишь 1,4% (637,2 рубля). При этом с начала года утятина, наоборот, подешевела на 7%, расскали РИАМО аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

«Ценозавр» проанализировал стоимость мяса разных производителей в торговых сетях российских городов. Сравнивались первая половина сентября 2025 года, первая половина января 2026 года и первая половина сентября 2026 года. В исследовании учтены средние цены с акционными предложениями.

За год сильнее всего подорожала индейка — на 11%, ее средняя цена достигла 524,9 рубля за килограмм. Курятина выросла на 6,4% и теперь стоит в среднем 350,1 рубля. Крольчатина прибавила 2,6%, ее цена — 888,6 рубля. Меньше всего подорожала утятина — на 1,4%, до 637,2 рубля.

С начала 2026 года динамика оказалась иной. Курятина прибавила 5,7% (350,1 рубля), индейка — 6,8% (544,9 рубля), крольчатина — символические 0,2% (888,6 рубля). А вот утятина, напротив, подешевела на 7% — до 637,2 рубля.

Таким образом, самым дорогим мясом в исследовании остается крольчатина — почти 889 рублей за килограмм. Самым доступным — курятина: около 350 рублей. Индейка за год обогнала по темпам роста все остальные категории, а утятина стала единственной, чья цена снизилась с начала года.

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