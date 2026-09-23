Продюсер Дзюник не связал срыв Джигана в Подмосковье со славой

Дзюник заявил, что Джиган давно не выпускает качественную музыку, а его медийность держится на скандалах. Продюсер также связал поведение артиста с зависимостью.

«Ни о каком срыве из-за популярности речи быть не может, потому что его востребованность зиждется только на том, что он то разводится, то сходится, то ходит по тусовкам. Плюс наркомания вот и понеслось. У него нет ни концертов, ни гастролей, это барахло полное: обрисовал себе все тело, ходит полуголый, то отпустит бороду, то сбреет. Все носятся с этим Джиганом, а он ничего из себя не представляет. Когда-то читал рэп и все, но это не было чем-то выдающимся. Вся его деятельность сводится к попыткам просто поиметь какую-то копейку за счет эпатажа», — отметил Дзюник.

Ранее сообщалось, что Джиган около десяти часов удерживал персонал и охрану в подмосковном доме и ранил работника из карабина в руку и ногу. После вмешательства друзей и полиции рэпера отправили на лечение в Израиль, а Оксана Самойлова забрала детей. Адвокат Геннадий Кузьмин допустил срок свыше 15 лет по совокупности преступлений. Он назвал захват заложников, хулиганство, угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью.

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