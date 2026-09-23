сегодня в 11:51

Умные очки обошли фитнес-браслеты и часы по продажам

Умные очки с функциями искусственного интеллекта вошли в пятерку популярных устройств у молодежи перед учебным годом, сообщает Газета.ru .

По данным POIZON (ДЭВУ), беспроводные наушники заняли 56,4% продаж в штуках, а вместе с проводными моделями — 58,6%. Доля умных очков составила 5,4%, фитнес-браслетов — 4,6%, умных часов — 3,9%, планшетов — 3,6%.

Среди отдельных моделей лидируют Xiaomi Buds 6 Active Edition (16,3%). За ними следуют Xiaomi Redmi Buds 8 Youth Edition (4,5%) и Apple AirPods 4 (4,4%). В пятерку вошли Xiaomi AI Smart Glasses (3,8%) и Apple AirPods Pro 3 (2,8%).

Xiaomi лидирует по числу проданных устройств с долей 44,1%. Apple занимает второе место по количеству (12,8%), но первое по выручке (35,5%). HONOR получил 4,6% продаж в штуках. Устройства за 12 000–40 000 рублей обеспечили 40,7% выручки, дороже 40 000 рублей — еще 32,7%. Планшеты дали 16,3% выручки, а чехлы и защитные аксессуары составили 22,9% заказов.

«То, что Xiaomi AI Smart Glasses уже вошли в топ-5 отдельных моделей, показывает: молодая аудитория готова пробовать новые форматы техники, если они понятны в повседневном использовании», — сообщили в пресс-службе POIZON (ДЭВУ).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.