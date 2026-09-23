Джигану может грозить более 15 лет заключения за стрельбу в Подмосковье

Адвокат Геннадий Кузьмин допустил, что рэперу Джигану может грозить более 15 лет заключения за стрельбу в подмосковном доме, передает «Абзац» .

Ранее сообщалось, что Джиган устроил стрельбу в доме, где находились его дети и обслуживающий персонал. По этим данным, рэпер вооружился карабином «Сайга-9», угрожал сотрудникам и ранил одного из охранников.

Адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Кузьмин и партнеры» Геннадий Кузьмин предупредил, что делать выводы на основе сообщений в Сети пока рано. Он пояснил, что действия рэпера могут подпадать под статьи о захвате заложников, угрозе убийством, хулиганстве и причинении вреда здоровью.

«При полном сложении, теоретически, речь может идти о сроках, значительно превышающих 15 лет», — сказал Кузьмин.

Если охранник действительно пострадал, степень вреда здоровью должна установить экспертиза. Алкогольное опьянение, по словам адвоката, может стать отягчающим обстоятельством.

Кузьмин не советовал бы заминать такое дело. Он добавил, что лечение в рехабе не освободит Джигана от наказания.

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