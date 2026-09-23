С жительницы Кировской области запросили 750 руб за проезд вместо 40

Жительница Кирова Юлия хотела проехать до микрорайона в Кирово-Чепецке на поезде, но с нее запросили «туристический сбор», который в 19 раз больше стоимости обычного билета.

Юлия рассказала в соцсети, что хотела добраться до микрорайона Каринторф в Кирово-Чепецке, куда возит только старый поезд. У владельцев ж/д дороги есть экскурсионная программа, но девушка не стала ее приобретать — ей нужен был только проезд.

Билет в одну сторону для жителей микрорайона стоит 40 рублей. Однако уже при посадке с девушки запросили 750 рублей, потому что у нее не было местной прописки.

«Фейсконтроль по прописке. Обычный билет на этот поезд для местных жителей стоит 40 рублей. А если у тебя нет нужного штампа в паспорте — с тебя сдерут 750 рублей», — рассказала Юлия.

По словам девушки, ей заранее никто не сообщал о том, что стоимость поездки меняется в зависимости от отсутствия прописки. Также это информации нет на сайте перевозчика.

«По закону они имеют право продавать „экскурсии“ по любой цене, и именно ими они прикрываются в Сети», — утверждает Юлия.

Позднее она выяснила, что этот маршрут официально субсидируется из бюджета города. Но Юлия считает, что владелец ж/д дороги «берет деньги из бюджета, а потом в этот же субсидируемый рейс сажает людей без прописки и собирает с них по 750 рублей». Юлия обратилась с заявлениями в Роспотребнадзор и ФНС.

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