«Мама, мы все умрем»: старшая дочь писала Самойловой во время стрельбы Джигана

В начале текущего года рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, устроил дебош в собственном доме. По данным источников, он стрелял по персоналу, дрался с охраной и удерживал людей в заложниках на протяжении десяти часов, а старшая дочь музыканта писала своей матери Оксане Самойловой, что они все умрут, пишет StarHit .

На опубликованных видео того дня видно, как 41-летний артист держал оружие и выглядел решительно настроенным. Сообщается, что Джиган находился в невменяемом состоянии. Рядом с ним в тот момент были его дети, которые все видели и боялись, что отец расправится с ними.

Старшая дочь Ариэлла, находившаяся в доме, поддерживала связь с матерью, которая была в отъезде, и держала ее в курсе происходящего.

«Старшая дочь Ариэлла в это время была на связи с матерью, которая была в отъезде, и держала в курсе происходящего: „Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас“», — передал источник детали происшествия.

Несмотря на всю опасность, произошедшее удалось замять. Рэпера отправили в рехаб в Израиль, где он находится и в данный момент. Няня детей рэпера, которая вместе с Джиганом за границей, заявила, что распространяющиеся в Сети слухи являются враньем и провокацией.

Бывшая жена рэпера Оксана Самойлова в беседе с журналистами подтвердила факт трагического инцидента, но не стала вдаваться в подробности.

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