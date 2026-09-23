Вранье и провокация: няня детей Джигана вступилась за рэпера после стрельбы дома

В соцсетях распространились слухи о том, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) устроил стрельбу в собственном доме и удерживал персонал. Однако няня детей рэпера, которая вместе с ним находится за границей, заявила, что все это «вранье и провокация», пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что Джиган вооружился карабином «Сайга-9» и заблокировал охрану и работников в своем особняке. Утверждается, что во время инцидента музыкант открыл огонь и ранил одного из охранников в руку и ногу. На соответствующих фото видны небольшие повреждения кожи на руке и ноге пострадавшего.

Сообщается, что в тот момент в доме также находились дети артиста. К особняку прибыли сотрудники полиции, охрана поселка и знакомые Джигана, которым удалось его обезвредить.

Однако няня детей рэпера, которая сейчас находится с ними за границей, не верит в произошедшее. По ее словам, в ту ночь она отсутствовала на месте и слышала лишь о некоем конфликте.

«Все это вранье и провокация. На Дениса это вообще не похоже», — заявила женщина журналистам.

При этом другой бывший сотрудник рассказал Mash, что Джиган держал в страхе всех работников: постоянно ругался, кричал, унижал и увольнял людей в порыве гнева. Для артиста было нормой уволить сотрудника, проработавшего в семье много лет, одним днем по смс. Иногда он просил передать через других людей, чтобы те больше не приходили на работу. Чаще всего это происходило, когда экс-супруга рэпера, Оксана Самойлова, находилась в командировках — по возвращении она уже не могла повлиять на ситуацию.

Так семья лишилась любимой няни и помощницы по дому: женщину уволили по сообщению, несмотря на то что дети ее очень любили, а у Самойловой не было к ней ни одного нарекания. Джиган написал ей «больше не приходи».

При этом жену и детей рэпер не трогал — Самойлова четко выстроила границы, что с ними так нельзя. А вот работники были вынуждены терпеть: они молчали и выполняли все капризы, зная, что у начальника есть все данные о них и их семьях. По словам собеседника, в последние месяцы Джиган стал угрожать некоторым сотрудникам убийством. Завершилось все попыткой расстрелять персонал и отъездом в рехаб. Позднее он опубликовал фото из рехаба.

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