«Экспонента» представила в Новосибирске ИИ-инструмент Engee MIND

Генеральный директор ЦИТМ «Экспонента» Никита Богославский представил Engee MIND на XV Форуме по цифровизации ОПК «ИТОПК-2026». Форум проходит 22–24 сентября 2026 года в «Новосибирск Экспоцентре» на Станционной, 104. Система открывает языковой модели доступ к параметрам, коду, документации и результатам моделирования в платформе Engee.

MIND не является языковой моделью: он связывает выбранную модель с инженерной средой. ИИ может менять параметры, править код и запускать расчеты, а Engee — проверять результаты. Система работает с облачными и локальными моделями. В последнем случае проект, код и результаты расчетов могут оставаться в инфраструктуре предприятия. Функция Skills позволяет записывать принятые в компании процедуры и критерии проверки.

На форуме «Экспонента» показала перенос энергетической модели из библиотеки SimPowerSystems среды Simulink в Engee. MIND разобрал исходную модель, адаптировал компоненты и пользовательские функции, затем сравнил результаты расчетов и скорректировал расхождения. По данным компании, это не простая конвертация файла: инженер проверяет результат и принимает окончательное решение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.